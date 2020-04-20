На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 68 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 68 сделок на 33 миллиона 977 тысяч долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Швейцарии, Мальты, Казахстана и Афганистана закупили гидроочищенное дизельное топливо и базовое масло, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Полипропилен и автобензин марки ECO 93 (ГК «Туркменгаз») стали предметом сделок представителей деловых кругов России и Афганистана.

Помимо этого, коммерсантам из России, Швейцарии, Турции, Мальты, Киргизии и Афганистана были реализованы ковры ручной работы и хлопчатобумажная пряжа.

За манатные средства бизнесмены из Объединённых Арабских Эмиратов, Турции, Китая и Афганистана приобрели текстильную продукцию на 2 миллиона 684 тысяч манатов. На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили полиэтилен высокой плотности и полипропилен («ГК «Туркменгаз»), а также пластиковые поддоны, хлопок-волокно, ковры ручной работы. Общая сумма сделок превысила 35 миллионов 149 тысяч манатов.

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