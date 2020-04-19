Президент Туркменистана утвердил план производства в стране риса в 2020 году

В целях наращивания производства продовольственной продукции президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал на заседании правительства по видеосвязи постановление «О производстве риса в Туркменистане в 2020 году».

Согласно документу в этом году в Туркменистане запланировано произвести 82 тысячи 400 тонн риса. Документ предписывает Министерству сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана, а также администрациям Дашогузского и Лебапского велаятов (областей) обеспечить производство запланированного урожая риса.

В Туркменистане производство риса сосредоточено в Дашогузской и Лебапской областях, почвенно-климатические условия которых благоприятны для выращивания этой культуры.

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