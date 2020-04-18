В Ашхабаде состоялся медиафорум, посвященный 25-летию туркменского нейтралитета

В МИД Туркменистана состоялся международный медиафорум в формате видеоконференции, посвященный 25-летию туркменского нейтралитета. В его работе приняли участие представители ряда туркменских министерств, ведомств, СМИ, а также иностранные политологи и журналисты. Главной темой встречи стало обсуждение значения постоянного нейтралитета Туркменистана и опыта, накопленного страной за 25 лет нейтралитета.

Иностранные участники медиафорума были ознакомлены с основными вехами 25-летней истории постоянного нейтралитета Туркменистана, его ключевыми характеристиками и принципами, нашедшими воплощение и развитие в политике, проводимой Ашхабадом.

В ходе выступлений участники форума рассказали о своем видении статуса позитивного нейтралитета Туркменистана, направленного на продвижение в международной жизни гуманных ценностей, достижение мира и прогресса исключительно путем конструктивного диалога. В рамках мероприятия состоялся показ видеоролика, который продемонстрировал успехи и достижения Туркменистана за четверть века.

В целом участники медиафорума подчеркнули, что в сознании туркменских граждан нейтралитет укоренился как синоним внутренней стабильности, социальной солидарности и развития. А в сфере международных отношений нейтралитет выступает символом сотрудничества между государствами на основе взаимоуважения, равноправия, взаимовыгодного партнерства.

В ходе встречи все зарубежные участники дискуссии были приглашены на международную конференцию «Политика нейтралитета и ее роль в обеспечении международного мира, безопасности и устойчивого развития», намеченную к проведению на декабрь текущего года в Ашхабаде.

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