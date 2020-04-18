Состоялось заседание Туркмено-корейского делового совета

Перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества стали главной темой заседания Туркмено-корейского делового совета, проведенного по видеосвязи.

С туркменской стороны в форуме приняли участие представители Торгово-промышленной палаты, ряда министерств и ведомств топливно-энергетического комплекса, транспортного сектора, текстильной промышленности, водного хозяйства.

Республику Корея представляли Корейская ассоциация международной торговли и компании, работающие в нефтегазовой сфере, текстильной промышленности, в области логистики, судостроении и водного хозяйства. В рамках нынешнего заседания представители корейских компаний выступили с новыми предложениями о сотрудничестве для модернизации и укрепления материально-технической базы ТЭК.

Перспективным, по мнению сторон, является и взаимодействие в сфере транспорта, в частности, в области формирования мультимодальных транзитно-транспортных коридоров по направлениям Север – Юг и Восток – Запад.

Отмечая важность совместного делового совета в решении актуальных задач по развитию традиционного взаимодействия, стороны высказались за проведение двусторонних бизнес-форумов, круглых столов и встреч на регулярной основе. Корейская сторона выдвинула также инициативы по проведению ознакомительных поездок, организации обучающих курсов и семинаров для специалистов различных областей.

Участники онлайн-встречи выразили уверенность, что регулярные контакты будут способствовать дальнейшему продвижению межгосударственного диалога, отвечающего долгосрочным интересам двух дружественных государств.

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