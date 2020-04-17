В Туркменистане состоялось совещание в формате видеосвязи по вопросам водопользования

В МИД Туркменистана состоялось совещание в формате видеоконференции с региональным руководством проекта «ЕС – Центральная Азия: сотрудничество в области водных ресурсов, окружающей среды и изменения климата» (WECOOP).

Туркменскую сторону на совещании представляли специалисты внешнеполитического ведомства, Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана и Государственного комитета водного хозяйства.

На встрече было отмечено, что главная цель WECOOP – формирование эффективной политики по решению проблем водопользования и изменения климата на национальном уровне на основе стандартов Евросоюза.

В ходе нынешней видеоконференции были обсуждены совместные проекты и мероприятия, которые планируется осуществить в рамках третьей фазы проекта WECOOP. Среди основных тем совещания – подготовка нормативных актов к законам Туркменистана «Об отходах», «Об охране атмосферного воздуха», «Об экологической экспертизе» и разработка Лесного кадастра Туркменистана. Также были обсуждены вопросы организация целевых обучающих семинаров для работников Службы по гидрометеорологии Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана.

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