В Ашхабаде обсудили вопросы интеллектуальной собственности и защиты авторского права

В МИД Туркменистана состоялась видеоконференция, в ходе которой были обсуждены вопросы обмена опытом в сфере интеллектуальной собственности, защиты авторского права и использование информационно-коммуникационных технологий.

В форуме приняли участие эксперты Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), представители ряда туркменских министерств, ведомств и СМИ. Участники встречи рассмотрели такие вопросы, как расширение правовой базы интеллектуальной собственности в Туркменистане, в частности, присоединение страны к Марракешскому договору, а также к Римской конвенции об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций.

Отдельной темой видеоконференции стала правовая регистрация и защита авторских прав в Туркменистане. Были также подробно рассмотрены учебные программы и договора, действующие в ВОИС.

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