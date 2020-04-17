Туркменистан и Афганистан в режиме онлайн обсудили вопросы транспортного взаимодействия

Представители агентства «Туркменские железные дороги», акционерного общества открытого типа «Железные дороги» и Управления железных дорог Министерства транспорта Афганистана обсудили вопросы транспортного взаимодействия в формате видеоконференции.

Предметом обсуждения стали аспекты реализации проектов строительства железнодорожных линий на афганской территории Акина – Андхой и Тургунди – Герат. Эти работы ведутся в рамках меморандума между агентством «Туркменские железные дороги» и железнодорожным ведомством соседнего государства, подписанного во время официального визита президента Афганистана в Ашхабад в феврале минувшего года.

В ходе совещания состоялся обмен мнениями по вопросам оптимизации транзитного грузового потока и железнодорожных составов, проходящих через Афганистан. В этой связи участники переговоров обсудили дальнейшее развитие Лазуритового транспортного коридора, который проходит по маршруту Афганистан – Туркменистан – Азербайджан – Грузия – Турция. По мнению сторон, эффективное использование этого трансконтинентального коридора будет способствовать расширению торгово-экономических связей на евразийском пространстве.

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