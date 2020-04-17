На стадионе «Ашхабад» состоялся спортивный праздник, посвященный 25-летию нейтралитета Туркменистана

На стадионе спорткомплекса «Ашхабад» в рамках месячника спорта и здорового образа жизни состоялись показательные выступления спортсменов, посвященные 25-летию нейтралитета Туркменистана. Свое мастерство продемонстрировали гимнасты, акробаты, кикбоксеры, борцы, фехтовальщики, футболисты, штангисты.

Большой зрительский интерес вызвало участие в выступлениях велосипедистов – членов сборной Туркменистана. В будущем году им предстоит принять участие в чемпионате мира по трековым велогонкам, которые пройдут в Олимпийском городке Ашхабада.

Цель физкультурного праздника – привлечь в столичные спортивные секции юное поколение, чтобы здоровый образ жизни стал нормой для новых поколений граждан страны.

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