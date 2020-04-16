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16.04.20 11:06

В МИД Туркменистана обсудили сотрудничество с Международным бюро выставок

В МИД Туркменистана состоялась встреча по видеосвязи с Генеральным секретарем Международного бюро выставок (МБВ) Димитри Керкентзесом. В ходе видеоконференции стороны отметили высокий уровень сотрудничества между Туркменистаном и МБВ по широкому спектру вопросов, а также подчеркнули важность международной выставки ЭКСПО, запланированной к проведению в Дубае.

Стороны обсудили предоставление со стороны МБВ экспертной, консультативной оценки и помощи для реализации проекта виртуальной выставки экспортных товаров и услуг Туркменистана.

Во время онлайн-переговоров туркменская сторона пригласила Димитри Керкентзеса принять участие в работе международной конференции «Политика нейтралитета и ее роль в обеспечении международного мира, безопасности и устойчивого развития», которая намечена к проведению в декабре нынешнего года в Ашхабаде и посвящена 25-летию туркменского нейтралитета.

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