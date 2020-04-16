В Туркменистане пройдет международный конкурс ахалтекинских коней В целях популяризации ахалтекинской породы лошадей в мире президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал распоряжение «О проведении конкурсов по случаю Праздника туркменского скакуна». Документ предписывает провести 25 апреля 2020 года в городе Ашхабаде по случаю Национального праздника туркменского скакуна (отмечается в последнее воскресенье апреля) международный конкурс красоты ахалтекинских коней. Также будут проведены конкурсы среди художников, скульпторов, ковровщиц, ювелиров, фотографов, работников издательств, дизайнеров и телеоператоров по художественному воплощению красоты скакунов в произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства, печатной продукции, на фотоснимках и телеканалах. Документом утвержден состав жюри по проведению вышеназванных конкурсов. © TURKMENISTAN.RU, 2020