Туркменистан и Украина провели межмидовские консультации в формате онлайн

В Ашхабаде прошли туркмено-украинские межмидовские консультации в формате видеоконференции. В ходе переговоров были обсуждены нынешнее состояние и перспективы развития сотрудничества двух стран, а также дальнейшие шаги по расширению взаимодействия на ряде направлений. В числе приоритетных областей партнерства были названы торгово-экономическая, топливно-энергетическая и транспортная сферы.

Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в интенсификации межгосударственного сотрудничества и отметили важность активизации деятельности Межправительственной туркмено-украинской комиссии по торгово-экономическому взаимодействию.

Большое внимание стороны уделили партнерству в культурно-гуманитарной сфере, в науке, образовании и здравоохранении. Также предметом заинтересованного обсуждения стали актуальные аспекты международной проблематики. Стороны отметили схожесть позиций и подходов двух стран к решению важных проблем современности, касающихся вопросов укрепления мира и безопасности.

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