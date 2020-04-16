Пропустить навигацию.
 
Главная
RUS  ENG
Поиск:
 
16.04.20 08:59

В парламенте Туркменистана состоялось заседание рабочей группы при Конституционной комиссии

В Меджлисе состоялось очередное заседание рабочей группы по разработке и обобщению предложений в связи с внесением изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана.

На заседании были обсуждены вопросы предстоящего формирования двухпалатного парламента и внесением в связи с этим соответствующих изменений и дополнений в действующие законы Туркменистана.

В ходе заседания были заслушаны сообщения представителей учреждений науки и образования о национальном опыте государственного строительства и управления, а также о зарубежном опыте конституционных реформ.

Участники заседания также наметили план мероприятий, связанных с деятельностью рабочей группы, в том числе по проведению разъяснительной работы среди населения.

© TURKMENISTAN.RU, 2020
Версия для печати
  
 

Copyright©2000-2020 Turkmenistan.ru