Состоялось заседание правительственной комиссии по вступлению Туркменистана в ВТО

В МИД Туркменистана состоялось очередное заседание правительственной комиссии по изучению вопросов, связанных с вступлением Туркменистана во Всемирную торговую организацию (ВТО).

В ходе встречи были обсуждены практические шаги, касающиеся получения Туркменистаном статуса наблюдателя в ВТО. На заседании было отмечено, что такой шаг в первую очередь придаст импульс развитию в тех экономических сферах, в которых Туркменистан является конкурентоспособным на мировых рынках. Это, в частности, углеводородные ресурсы, производство продукции газо- и нефтепереработки.

Также на заседании было подчеркнуто, что после вступления в ВТО на государство распространяется режим наибольшего благоприятствования со стороны международных организаций и предоставляются экономические льготы.

В целях изучения вопросов, связанных с вступлением Туркменистана в эту международную структуру, в июле 2019 года была создана специальная правительственная комиссия. По итогам ее заседаний, а также консультаций с представителями ВТО и международными экспертами, было отмечено, что участие Туркменистана в ВТО в статусе наблюдателя, в качестве первого шага, создаст оптимальные возможности для модернизации национальной экономики.

© TURKMENISTAN.RU, 2020