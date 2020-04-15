Президент Туркменистана подписал ряд распоряжений в сфере охраны окружающей среды

Президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал четыре распоряжения, нацеленных на активизацию деятельности министерств и ведомств страны по решению актуальных природоохранных задач и расширение сотрудничества с международными организациями в этой сфере.

Первое из президентских распоряжений касается протокола о внесении изменений в проектное соглашение о совместном выполнении проекта «Центральноазиатская инициатива по пустыням (CADI) – сохранение и устойчивое использование пустынь Туркменистана». Документ принят Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана и Фондом по сохранению природы Михаэля Зуккова (Германия).

Второе распоряжение главы государства касается принятия Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана и Программой развития ООН (ПРООН) рабочего плана на 2020 год проекта «Обеспечение связанной с влиянием климата социально-экономической стабильности населения, занимающегося сельским хозяйством в засушливых регионах Туркменистана».

Министерство сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана и ПРООН, согласно третьему распоряжению президента страны, также примут рабочий план на 2020 год проекта «Устойчивое развитие городов в Туркменистане: комплексное развитие зеленых городов в Ашхабаде и Авазе».

И четвертое распоряжение главы государства направлено на реализацию совместного проекта Государственного комитета водного хозяйства Туркменистана и Программы развития ООН «Эффективное использование энергии и возобновляемые источники энергии для устойчивого управления водным хозяйством в Туркменистане».

Подписанные президентом Туркменистана распоряжения направлены на реализацию ряда совместных с ООН природоохранных проектов, призванных снизить негативное техногенное воздействие на окружающую среду.

© TURKMENISTAN.RU, 2020