Президент Туркменистана провел совещание с главами регионов страны и города Ашхабада

Президент Гурбангулы Бердымухамедов провел по видеосвязи рабочее совещание с участием вице-премьера по вопросам АПК, глав регионов страны и города Ашхабада.

На совещании были рассмотрены актуальные вопросы социально-экономического развития столицы и регионов, ход проведения сезонных сельскохозяйственных работ и подготовки к предстоящему Национальному празднику туркменского скакуна (отмечается в последнее воскресенье апреля).

Также в связи с приближением летнего сезона президент поручил главам областных администраций Туркменистана подготовить объекты соответствующей инфраструктуры – школьные летние лагеря, санатории и дома отдыха.

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