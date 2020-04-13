На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 46 сделок

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 46 сделок на 25 миллионов 325 тысяч долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Великобритании и Афганистана приобрели автобензин, произведенный на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ), а коммерсанты из Объединенных Арабских Эмиратов – карбамид.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили полипропилен и некондиционный полипропилен, выработанные на ТКНПЗ, а также полиэтилен высокой плотности и полипропилен (госконцерн «Туркменгаз»), ковры ручной работы, хлопок-волокно. Общая сумма сделок составила 14 миллионов 166 тысяч манатов.

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