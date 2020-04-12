Представители туркменских экономических ведомств провели переговоры в формате онлайн с руководителем миссии МВФ по Туркменистану В офисе ООН в Ашхабаде состоялись переговоры представителей туркменских экономических ведомств с руководителем миссии Международного валютного фонда по Туркменистану Наталией Тамириса в формате видеоконференции. Туркменскую сторону на встрече представляли руководители Министерства финансов и экономики, МИД и Центрального банка Туркменистана. В ходе переговоров стороны обсудили экономическую ситуацию в регионе и мире, а также нынешний уровень сотрудничества Туркменистана с МВФ. Особое внимание стороны уделили вопросам экономического роста и взаимодействия на перспективу. © TURKMENISTAN.RU, 2020