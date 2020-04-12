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12.04.20 09:16

Представители туркменских экономических ведомств провели переговоры в формате онлайн с руководителем миссии МВФ по Туркменистану

В офисе ООН в Ашхабаде состоялись переговоры представителей туркменских экономических ведомств с руководителем миссии Международного валютного фонда по Туркменистану Наталией Тамириса в формате видеоконференции.

Туркменскую сторону на встрече представляли руководители Министерства финансов и экономики, МИД и Центрального банка Туркменистана.

В ходе переговоров стороны обсудили экономическую ситуацию в регионе и мире, а также нынешний уровень сотрудничества Туркменистана с МВФ.  Особое внимание стороны уделили вопросам экономического роста и взаимодействия на перспективу.

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