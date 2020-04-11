Президент Туркменистана принял участие в видеосаммите Совета сотрудничества тюркоязычных стран

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в видеосаммите Совета сотруд­ничества тюркоязычных государств, посвященного борьбе с пандемией коронавируса. Видеосаммит был проведен по инициативе Ильхама Алиева, президента Азербайджанской Республики, страны, председательствующей в Совете сотруд­ничества тюркоязычных государств. Во встрече в формате онлайн приняли участие главы Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Туркменистана, Турции и Узбекистана.

Выступивший на саммите Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что сегодня человечество столкнулось с новым, крайне серьезным вызовом, охватывающим обширное географическое пространство, влияющим на жизнь многих государств и народов.

«Убежден, что в нынешних сложных условиях мы должны проявить лучшие качества, присущие нашим народам, – гуманизм, взаимную поддержку, солидарность. Сегодня от нас требуется особая ответственность, взвешенность и дальновидность при принятии тех или иных решений», – сказал глава государства, отметив необходимость опираться на осознание того факта, что только совместными усилиями можно добиться хороших результатов.

По словам туркменского лидера, Туркменистан как ответственный участник международного сообщества с первых дней возникновения этой угрозы установил тесные, активные контакты с ООН, ее специализированными органами и агентствами и прежде всего с ВОЗ.

Он отметил, что в стране своевременно принят комплекс мер, направленных на предупреждение распространения инфекции COVID-19, в частности, обеспечено поэтапное укрепление пограничного, миграционного и таможенного режимов, а также временно введены ограничения на воздушное сообщение с зарубежными государствами.

Президент Туркменистана рассказал о мерах, принятых внутри страны для профилактики заболеваний, вызванных коронавирусом нового типа. По его словам, в настоящее время действует четкая система санитарного и фитосанитарного контроля, ветеринарного надзора, а на всех контрольно-пропускных пунктах через государственную границу работают бригады, в состав которых входят специалисты Министерства здравоохранения и медицинской промышленности и других ведомств.

«В результате своевременно при­нятых мер санитарно-эпидемиологическая ситуация в Туркменистане стабильна и находится под строгим контролем», – подчеркнул Гурбангулы Бердымухамедов.

В ходе выступления глава государства отметил, что Туркменистан, понимая всю серьезность ситуации, вместе с тем, считает, что в нынешних условиях необходимо обеспечение устойчивости и стабильности торгово-экономических отношений и транспортного сообщения между государствами. По его словам, в тесном взаимодействии с партнерами, прежде всего с государствами-соседями, Ашхабад проводит работу для того, чтобы эти связи были регулярными, чтобы сохранялись надежные схемы взаимных поставок и транзитных перевозок. В качестве примера Бердымухамедов привел скоординированные действия Туркменистана и Азербайджана, благодаря которым продолжает действовать паромное сообщение через Каспийское море между портами Туркменбаши и Баку, обеспечивающее транспортное сообщение на обширном геоэкономическом пространстве.

«Совместные действия с нашими партнерами в регионе позволяют обеспечивать нормальный режим функционирования транспортных коридоров по линиям Восток – Запад и Север – Юг. В целом, все наши государства представляют естественную территорию, через которую осуществляется международное сотрудничество в Евразии», – подчеркнул глава Туркменистана. По его мнению, от слаженности и скоординированности этих действий в немалой степени зависит нынешняя и будущая экономическая устойчивость на кон­тиненте.

Президент Туркменистана выразил благодарность главам государств за заботу о туркменских гражданах, находящихся в настоящее время в их странах, и заверил их, что такое же отношение проявлено к гражданам их государств, которые находятся на туркменской территории.

В завершение выступления Гурбангулы Бердымухамедов выразил уверенность, что в этот непростой период трудности будут достойно и с честью преодолены, что еще больше укрепит сотрудничество и братские отношения между тюркоязычными странами.

© TURKMENISTAN.RU, 2020