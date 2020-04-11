В Инженерно-технологическом университете имени Огузхана состоялась международная видеоконференция

В Инженерно-технологическом университете имени Огузхана состоялась международная научно-практическая видеоконференция. Мероприятие посредством цифровой видеосвязи объединило профессоров, преподавателей и студентов из Туркменистана, Японии, Германии, Болгарии, Румынии и Вьетнама.

В ходе видеоконференции для студентов были прочитаны лекции на актуальные темы. В их числе – по технологиям производства полупроводниковых электронных приборов, применения наноматериалов в энергетике, в том числе на основе возобновляемых источников энергии, использования робототехники в сфере охраны окружающей среды, решения экологических задач и т.д. По мнению экспертов, эти проекты и идеи могут быть модернизированы и адаптированы для реализации в Туркменистане.

Также важной темой обсуждения стала возможность разработки инновационных методов дистанционного обучения на основе цифровых технологий. Онлайн-конференция продемонстрировала стремление ее участников укреплять и развивать научное взаимодействие в таком формате.

© TURKMENISTAN.RU, 2020