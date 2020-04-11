Представители стран Приаралья обсудили водохозяйственные проблемы в формате онлайн

Водохозяйственные проблемы зоны Приаралья были рассмотрены в формате онлайн на заседании Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии Международного фонда спасения Арала (МФСА).

Во встрече приняли участие руководители и представители отраслевых министерств и ведомств стран Центральной Азии. Стороны обсудили реализацию мер по улучшению экологической, водохозяйственной и социально-экономической обстановки в бассейне Аральского моря.

В рамках заседания были рассмотрены результаты водозаборов за вегетационный период минувшего года, их лимиты на 2020 год и прогнозный режим работы каскадов водохранилищ основных рек региона.

По итогам заседания Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии МФСА был подписан протокол.

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