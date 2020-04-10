Президент Туркменистана проинспектировал ход строительства ряда объектов в Ашхабаде

Президент Гурбангулы Бердымухамедов проинспектировал ход строительства ряда объектов на юге Ашхабада, где формируется новый политический и административно-деловой центр города.

Глава государства в ходе поездки по городу посетил строящиеся комплексы зданий аппарата Халк Маслахаты (Народного Совета) и конгресс-центра, а также отель «Аркадаг» и правительственную трибуну. Сопровождал главу государства и давал пояснения о ходе реализации проектов пред­ставитель подрядчика – французской компании «Буиг». Он, в частности, показал эскизы, позволяющие получить представление о дизайне, интерьерах и меблировке, возводимых объектов.

В ходе осмотра зданий аппарата Народного совета и конгресс-центра, Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что в последние годы Ашхабад становится центром проведения крупных форумов регионального и международного уровня, поэтому возводимые здесь объекты должны соответствовать высоким мировым стандартам. Особое внимание туркменский лидер уделил вопросам оснащения зданий современными цифровыми технологиями.

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