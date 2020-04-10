|10.04.20 08:23
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В парламенте Туркменистана состоялось заседание рабочей группы при Конституционной комиссии
В Меджлисе (парламенте) Туркменистана состоялось очередное заседание рабочей группы при Конституционной комиссии по разработке предложений по внесению изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана.
Рабочая группа, в состав которой входят депутаты парламента, представители министерств, ведомств, политических партий и общественных объединений, на регулярной основе проводит мониторинг поступающих предложений по вынесенному на всенародное обсуждение проекту Конституционного закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана».
В ходе нынешнего заседания были проанализированы предложения, поступившие к настоящему времени от граждан страны, политических партий, трудовых коллективов, общественных организаций и органов местной власти. Особое внимание было уделено нормам международного права и зарубежному опыту в области реформирования Основного закона.
Были также заслушаны сообщения представителей политических партий и общественных организаций о проводимой на местах работе по разъяснению значения конституционной реформы, а также по предварительному изучению и обобщению поступающих предложений.
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