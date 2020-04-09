Президент Туркменистана провел совещание по вопросам развития здравоохранения и образования

Президент Гурбангулы Бердымухамедов провел рабочее совещание с участием вице-премьера по вопросам науки образования и здравоохранения Пурли Агамырадова и министра образования Мамметмырата Гелдиныязова.

В ходе совещания были рассмотрены вопросы борьбы с распространившейся в мире коронавирусной инфекцией и ведущейся работы по предотвращению проникновения этого заболевания в Туркменистан. Также были рассмотрены задачи воспитания физически здоровой и духовно богатой молодежи.

Заслушав отчеты вице-премьера и министра образования, глава государства поручил проанализировать состояние здоровья всех групп населения страны и в соответствии с законодательством Туркменистана организовать профилактические медицинские обследования, включая дополнительные методы контроля. В связи с этим в районах и городах необходимо создать специальные группы медицинских работников, которые будут проводить проверку согласно соответствующему графику. По мнению главы Туркменистана, начать ее следует, в первую очередь, в детских садах, средних и высших учебных заведениях.

В ходе совещания, отметив важность деятельности Молодежной организации имени Махтумкули, которая охватывает подрастающее поколение старше 14 лет, Гурбангулы Бердымухамедов предложил учредить детскую организацию Туркменистана «Алтын несил» («Золотое поколение»), которая будет объединять учащихся средних школ в возрасте 7–14 лет.

Глава государства поручил проработать вопрос о введении должности педагога-психолога в средних школах, где количество учащихся превышает 300 человек.

Также, по мнению президента, повышению эффективности образовательного процесса будет способствовать награждение выпускников золотыми, серебряными и бронзовыми медалями, а учащимся старших классов – вручение президентской учебной стипендии.

«В соответствии с индикаторами Целей устойчивого развития ООН, принятыми правительством Туркменистана, необходимо добиться обеспечения высокого качества образования», – подчеркнул Гурбангулы Бердымухамедов. В этой связи глава государства указал на важность активизации сотрудничества с Детским фондом ООН, подготовки и внедрения новых государственных, образовательных стандартов для вузов, соответствующих международным требованиям.

© TURKMENISTAN.RU, 2020