МИД Туркменистана назвало недостоверными сообщения иностранных СМИ о получении многомиллионной помощи от США

МИД Туркменистана назвало недостоверными сообщения ряда иностранных СМИ о получении от США многомиллионной экономической помощи. Об этом сообщает пресс-служба туркменского внешнеполитического ведомства.

«В последние дни в некоторых международных средствах массовой информации появились сообщения о выделении в течение 20 лет со стороны Соединенных Штатов Америки многомиллионной экономической помощи Туркменистану», – отмечается в сообщении.

В этой связи МИД Туркменистана заявляет, что эти сведения являются недостоверными, и подчеркивает, что экономическое сотрудничество между Туркменистаном и США осуществляется на основе принципов взаимной выгоды и равноправного партнерства.

Также ведомство подчеркивает, что более чем за четверть века, государственные структуры и экономические субъекты Туркменистана реализовали совместно с компаниями США 167 проектов (контрактов) на общую сумму около 3,5 миллиардов американских долларов в электроэнергетике, гражданской авиации, в аэрокосмической сфере, сельском хозяйстве и ряде других стратегически значимых областей.

«Туркменская сторона, являясь заказчиком строительства электроэнергетических объектов, поставки авиационной, сельскохозяйственной, строительно-дорожной техники, а также выполнения работ и услуг с участием американских компаний, всегда производила оплату в рамках вышеназванных проектов за счет собственных денежных средств», – говорится в сообщении туркменского МИД.

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