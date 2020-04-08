Туркменистан отметил Всемирный день здоровья

По случаю Всемирного дня здоровья в спортивных комплексах Олимпийского городка Ашхабада при участии членов правительства, руководителей министерств, ведомств и общественных организаций прошли массовые физкультурно-спортивные и оздоровительные мероприятия. В этот день участники спортивных акций играли в баскетбол, футзал, волейбол, в настольный и большой теннис, и т. д.

А в Ашхабаде и административных центрах областей страны в честь Всемирного дня здоровья состоялись массовые велопробеги. В туркменской столице он прошел при участии 3,5 тысячи человек. В целом по Туркменистану, по подсчетам организаторов, в массовых велопробегах приняли участие около 7 тысяч человек. При этом каждый регион приготовил свою программу мероприятий в честь Всемирного дня здоровья. В нее вошли показательные выступления спортсменов, соревнования и товарищеские встречи по различным видам спорта, состязания по национальным спортивным играм.

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