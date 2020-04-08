Президент Туркменистана во Всемирный день здоровья посетил Ахалтекинский конный комплекс и Олимпийский городок

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во Всемирный день здоровья посетил Ахалтекинский конный комплекс. Здесь на манеже глава государства провел тренировку ахалтекинского скакуна по прозвищу Гыратым. Туркменский лидер верхом на ахалтекинце выполнил ряд упражнений верховой езды.

После этого глава государства и его сын Сердар на велосипедах отбыли из Ахалтекинского конного комплекса в Олимпийский городок Ашхабада. Здесь Гурбангулы Бердымухамедов вместе с членами правительства посетил крытый велотрек и совершил тренировочный заезд на велосипеде по гоночной дорожке.

Далее глава государства со своими соратниками обсудил вопросы популяризации принципов здорового образа жизни, спорта и массового физкультурно-оздоровительного движения. Во время беседы туркменский лидер особое внимание уделил вопросам развития в Туркменистане физической культуры и спорта, а также их роли в воспитании молодого поколения. Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул необходимость более широкого использования в этой сфере спортивных объектов и инфраструктуры Олимпийского городка Ашхабада.

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