Ведомства Туркменистана и Татарстана провели переговоры в режиме видеоконференции

Ряд ведомств Туркменистана и Республики Татарстан (Российская Федерация) обсудили вопросы взаимодействия в режиме видеоконференции.

Представители агентства «Туркменское морское и речное пароходство» и судостроительной корпорации «Ак барс» обсудили вопросы расширения сотрудничества в строительстве судов для Туркменистана. В частности, российские партнеры озвучили предложение по строительству сухогруза. Этот тип судов считается наиболее выгодным с экономической точки зре­ния для морских перевозок на Каспии.

Представителей агентства «Туркменские авиалинии» и публичного акционерного общества «Казанский вертолетный завод» в режиме видеоконференции рассмотрели ход выполнения ранее достигнутых договоренностей по поставке вертолетной техники. В частности, в марте этого года президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление, согласно которому туркменская сторона приобретет медицинские вертолеты скорой помощи «ANSAT» и «Mi-17-lW», производимые Казанским вертолетным заводом.

Представители государственного концерна «Туркменхимия» и общества с ограниченной ответственностью «KER-Holding» обсудили вопросы строительства на Туркменабатском химическом заводе установки по производству комплексных удобрений (NPK). Компания «KER-Holding» стала победителем международного тендера, проведенного туркменским химическим концерном на проектирование и строитель­ство под ключ соответствующей установки производительностью 170 тысяч тонн продукции в год. Рамочное соглашение о реализации данного проекта было заключено на первом Каспийском экономическом форуме, проведенном в августе прошлого года в национальной туристической зоне «Аваза» на туркменском побережье Каспия.

Также переговоры в режиме видеоконференции провели представители агентства «Туркменавтотранспорт» и публичного акционерного общества «КАМАЗ». Стороны обсудили вопросы поставки в Туркменистан большегрузных машин по ранее заключенным контрактам. На переговорах было отмечено, что в настоящее время проводится работа по доставке автомобильной техники «КАМАЗ» туркменским ведомствам и предприятиям.

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