|06.04.20 08:59
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На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 46 сделок
На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю заключено 46 сделок на 25 миллионов 325 тысяч долларов США.
В ходе торгов предприниматели из Афганистана и Великобритании закупили автобензин, произведенный на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ), а коммерсанты из Объединенных Арабских Эмиратов приобрели карбамид (ОАО «Туркменсенагат экспорт-импорт»).
На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили полиэтилен и полипропилен (ГК «Туркменгаз»), полипропилен (ТКНПЗ), а также ковры и хлопок-волокно на 14 миллионов 166 тысяч манатов.
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