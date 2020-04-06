На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 46 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю заключено 46 сделок на 25 миллионов 325 тысяч долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Афганистана и Великобритании закупили автобензин, произведенный на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ), а коммерсанты из Объединенных Арабских Эмиратов приобрели карбамид (ОАО «Туркменсенагат экспорт-импорт»).

На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили полиэтилен и полипропилен (ГК «Туркменгаз»), полипропилен (ТКНПЗ), а также ковры и хлопок-волокно на 14 миллионов 166 тысяч манатов.

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