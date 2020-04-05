Определена новая дата проведения чемпионата Азии по футзалу в Туркменистане

Комитет по футзалу и пляжному футболу Азиатской конфедерации футбола предложил новые даты проведения в 2020 году чемпионата Азии по футзалу и клубного чемпионата Азии по этому виду спорта. Предложение комитета было одобрено Исполнительным комитетом АФК.

Таким образом, чемпионат Азии по футзалу 2020 пройдет в Олимпийском городке Ашхабада 5-16 августа, а клубный чемпионат Азии по футзалу 2020 – в Объединенных Арабских Эмиратах 2-13 декабря.

Чемпионат Азии по футзалу должен был состояться в Ашхабаде с 26 февраля по 8 марта, однако был отложен из-за пандемии коронавруса. По итогам жеребьевки соперниками сборной Туркменистана на предстоящем континентальном первенстве станут команды Вьетнама, Таджикистана и Омана. По итогам азиатского первенства 5 лучших команд получат право выступить на чемпионате мира, который состоится в Литве.

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