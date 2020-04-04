Российские сухогрузы доставили 46 «КамАЗов» в Международный порт Туркменбаши

Российские сухогрузы «Сенатор» и «Этим Эмин» доставили 46 самосвалов марки «КамАЗ» в международный порт Туркменбаши на Каспии.

Как сообщает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, поставка российских большегрузов произведена в рамках долгосрочных контрактов между компанией «КамАЗ» Республики Татарстан и агентством «Туркменавтотранспорт».

Туркменистан является одним из крупнейших в регионе покупателей техники российского автомобилестроительного гиганта. В стране создана эффективная дилерская сеть Камского автозавода, а в Ашхабаде с 2008 года функционирует учебно-сервисный центр «КамАЗ». Только в августе-сентябре 2019 года из Татарстана в порт Туркменбаши поступило 225 единиц автомобильной техники.

Прибывшие «КамАЗы» уже доставлены в автотранспортные предприятия Ашхабада, а в порту Туркменбаши готовятся к прибытию из России очередных 40 «КамАЗов».

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