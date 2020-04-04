Президент Туркменистана поручил правительству принять меры по минимизации влияния пандемии коронавируса на экономику страны

Президент Гурбангулы Бердымухамедов на расширенном заседании правительства по итогам первого квартала текущего года поставил ряд задач по минимизации негативного влияния пандемии коронавируса на экономику страны.

Глава государства распорядился подготовить предложения по пересмотру государственного бюджета и бюджетных расходов и представить их на рассмотрение Кабинета министров. Особое внимание здесь поручено уделить принятию оперативных и среднесрочных мер по снижению негативного влияния на предпринимательскую деятельность стране. В частности, главой государства были даны указания по расширению программы кредитования малого и среднего бизнеса и определению перечня предприятий, нуждающихся в льготах по отсрочке выплаты налогов и задолженностей по кредитам.

Президент Туркменистана отметил, что в результате ограничений, связанных с противодействием распространению в мире коронавирусной инфекции, серьезные трудности переживает воздушный транспорт. В этой связи туркменский лидер поручил соответствующим руководителям подготовить предложения по поддержке транспортных агентств, а также отсрочке выплаты ими налогов и кредитов.

Также глава государства поручил пересмотреть планы по строительству объектов, сдача в эксплуатацию которых намечена на этот год – в честь 25-летия туркменского нейтралитета. Гурбангулы Бердымухамедов дал указание отобрать только самые необходимые объекты социально-бытового назначения, а строительную программу с учетом внесенных поправок представить на рассмотрение правительства на ближайшем заседании.

© TURKMENISTAN.RU, 2020