Президенты Туркменистана и Татарстана провели телефонный разговор

Вопросы торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества обсудили президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Татарстана Рустам Минниханов.

Подтвердив готовность сторон к дальнейшей активизации сотрудничества по широкому спектру направлений, собеседники обменялись мнениями о ходе реализации ранее достигнутых соглашений. В частности, стороны обсудили партнерство Туркменистана с компаниями Татарстана – автомобилестроительным гигантом «КамАЗ», ОАО «Татнефть», Казанским вертолетным заводом и другими предприятиями. Стороны отметили также важность наращивания контактов в культурно-гуманитарной сфере. В этой связи туркменский лидер выразил благодарность главе Татарстана за заботу о туркменских студентах, обучающихся в вузах республики.

Собеседники также обсудили ситуацию, связанную с пандемией коронавируса, оказывающей негативное влияние на мировую экономику, и в этой связи –вопросы производства медицинских средств для профилактики его распространения. Стороны выразили уверенность, что, несмотря на внешние факторы, своевременно предпринятые совместные меры позволят сохранить нынешнюю динамику развития торгово-экономического сотрудничества.

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