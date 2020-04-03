Представители Туркменистана и Грузии провели совещание в формате видеоконференции

Вопросы туркмено-грузинского взаимодействия обсудили представители Туркменистана и Грузии в ходе видеоконференции, состоявшейся в МИД Туркменистана. В обсуждении приняли участие руководители и представители экономических, финансовых и транспортных ведомств двух государств.

Стороны отметили, что выгодное географическое расположение двух государств и общность экономических интересов обусловливают благоприятные предпосылки для эффективного сложения усилий в создании мультимодальных транзитно-транспортных коридоров с использованием потенциалов Каспийского и Черноморского регионов. Примером тому служит проект транспортного коридора Лазурит по маршруту Афганистан – Туркменистан – Азербайджан – Грузия – Турция.

В ходе видеоконференции было подчеркнуто, что реализация таких проектов обеспечит большие перспективы для межрегиональной интеграции и будет способствовать расширению торгово-экономического сотрудничества на евразийском пространстве. В этой связи была отмечена важность налаживания взаимовыгодных контактов в сфере логистики.

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