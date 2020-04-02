Состоялось заседание рабочей группы по реформе Конституции Туркменистана

В Меджлисе (парламенте) Туркменистана состоялось очередное заседание рабочей группы при Конституционной комиссии по разработке предложений в связи с внесением изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана.

В ходе заседания был дан анализ предложений, поступивших от граждан страны, политических партий, общественных организаций после опубликования в СМИ проекта Конституционного закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана». Особое внимание было уделено нормам международного права и зарубежному опыту в области совершенствования Основного закона.

В связи с предстоящим созданием двухпалатного парламента страны были обсуждены вопросы внесения изменений и дополнений в действующие законы – Конституционный закон «О Халк Маслахаты Туркменистана», закон «О Меджлисе Туркменистана», Избирательный кодекс и другие акты.

Кроме того, были заслушаны сообщения председателей халк маслахаты (народных советов) велаятов (областей) и города Ашхабада о проводимой на местах работе по разъяснению населению сути конституционной реформы.

На заседании было подчеркнуто, что конституционная реформа направлена на укрепление основ демократического, правового и светского Туркменистана.

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