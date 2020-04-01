Президент Туркменистана посетил Институт МВД

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил Институт МВД, где ознакомился с проводимой учебно-воспитательной работой и организацией практических занятий.

Президент начал знакомство с деятельностью вуза, посетив Центр зимних видов спорта «Галкан» («Щит»), где тренируются хоккейные команды Министерства внутренних дел «Галкан» и подведомственного МВД Института – «Несил» («Потомки»). Члены хоккейных команд приветствовали главу государства, который поинтересовался тренировочным процессом курсантов и их учебой.

Далее туркменский лидер ознакомился с новой спецтехникой, поступившей в структурные подразделения МВД, современными образцами оружия и оборудованием. Проследовав в специализированный зал для стрельбы, Гурбангулы Бердымухамедов ознакомился с характеристиками имеющегося здесь арсенала боевого оружия и произвел выстрелы по мишени. Затем президент ознакомился с работой институтской столовой. В заключение Гурбангулы Бердымухамедов передал в дар Институту МВД Туркменистана 300 современных компьютеров.

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