Президент Туркменистана провел совещание по вопросам развития сельского хозяйства

Президент Гурбангулы Бердымухамедов провел рабочее совещание с участием вице-премьера по вопросам АПК Эсенмырада Оразгелдиева и министра сельского хозяйства и охраны окружающей среды Магтымгулы Байрамдурдыева. В ходе совещания было рассмотрено положение дел в отрасли, обсуждены вопросы рационального использования земельно-водных ресурсов и обозначены первоочередные задачи, стоящие перед тружениками села.

Отдельной темой встречи стала подготовка к Национальному празднику туркменского скакуна, который отмечается в последнее воскресенье апреля. Учитывая, что в этом году Международной ассоциации ахалтекинского коневодства исполняется 10 лет, туркменский лидер поручил провести праздничные Дня туркменского скакуна на высоком уровне.

На совещании было отмечено, что агропромышленный комплекс является одним из стратегических секторов экономики Туркменистана, и государство уделяет большое внимание развитию и модернизации отрасли. В этих целях наряду с финансовыми вложениями предпринимаются масштабные меры по укреплению материально-технической базы АПК, широкому внедрению в производство цифровых систем и инновационных технологий. Земледельцам на льготных условиях предоставляются услуги сельхозтехники, они обеспечиваются поливной водой, минеральными удобрениями, качественным семенным материалом.

Глава государства дал указание руководителям отрасли обеспечить выполнение утвержденного плана по производству зерна, а также расширить земельные площади под картофель, овощи, бахчевые и другие сельскохозяйственные культуры.

Вместе с тем, президент Туркменистана отметил, что несмотря на оказываемую государством комплексную поддержку развитию сельского хозяйства, в деятельности отрасли имеется ряд недостатков. В их числе – низкие темпы реализации реформ в АПК. В этой связи за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, ослабление контроля за деятельностью подведомственных структур вице-премьеру Оразгелдиеву был объявлен выговор. Также за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и допущенные в работе недостатки глава государства объявил строгий выговор министру сельского хозяйства и охраны окружающей среды Байрамдурдыеву.

© TURKMENISTAN.RU, 2020