На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 15 сделок На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю заключено 15 сделок на 7 миллионов 542 тысячи долларов США. В ходе торгов предприниматели из Объединённых Арабских Эмиратов закупили нефтяной дорожный битум, произведенный на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов, а также карбамид (ГК «Туркменхимия»). На внутренний рынок туркменские предприниматели приобрели полиэтилен (ГК «Туркменгаз»), пластиковую тару и землеройную технику на общую сумму 3 миллиона 668 тысяч манатов. © TURKMENISTAN.RU, 2020