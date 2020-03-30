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30.03.20 08:36

На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 15 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю заключено 15 сделок на 7 миллионов 542 тысячи долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Объединённых Арабских Эмиратов закупили нефтяной дорожный битум, произведенный на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов, а также карбамид (ГК «Туркменхимия»).

На внутренний рынок туркменские предприниматели приобрели полиэтилен (ГК «Туркменгаз»), пластиковую тару и землеройную технику на общую сумму 3 миллиона 668 тысяч манатов.

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