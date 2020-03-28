Президент Туркменистана посетил главную мечеть Дашогузской области

Президент Гурбангулы Бердымухамедов в ходе рабочей поездки в Дашогузский велаят (область) посетил главную мечеть региона и принял участие ритуальной трапезе.

В состоявшейся здесь беседе со старейшинами глава государства подчеркнул, что сегодня в Туркменистане проводится масштабная работа по укреплению экономики страны, наращиванию ее индустриального потенциала, модернизации социальной инфраструктуры и комплексному развитию регионов.

Поблагодарив уважаемых аксакалов за активное участие в знаменательных событиях в жизни государства и общества, туркменский лидер отметил, что на территории велаята дружно живут и трудятся и представители братских народов, в частности, узбекского народа. В свою очередь старейшины – представители узбекской диаспоры, участвующие в нынешнем мероприятии, –выразили главе государства признательность за постоянное внимание к вопросам социально-экономического развития региона.

В этот же день в мечети была прочитана пятничная молитва при участии старейшин и представителей общественности. Также от имени президента Туркменистана в дар главной мечети Дашогузского велаята был передан автомобиль.

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