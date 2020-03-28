Президенты Туркменистана и Узбекистана провели телефонный разговор

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ходе телефонного разговора обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

В ходе беседы президент Туркменистана сообщил главе соседнего государства, что посетил с рабочей поездкой Дашогузский велаят (область), где также встретился с представителями узбекской диаспоры, которые рассказали о своей жизни. Отметив, что представители узбекской диаспоры принимают активное участие в политической, экономической и культурной жизни страны, туркменский лидер передал от их имени Шавкату Мирзиееву пожелания крепкого здоровья и больших успехов в его государственной деятельности.

Выразив Гурбангулы Бердымухамедову признательность за постоянное внимание к вопросам укрепления и расширения межгосударственного диалога, глава Узбекистана отметил общность истории и духовно-культурных корней двух народов, а также нерушимость традиций дружбы и добрососедства.

В завершение телефонного разговора, в ходе которого также был обсужден ряд приоритетных вопросов туркмено-узбекского взаимодействия в различных сферах, президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Шавкат Мирзиеев обменялись наилучшими пожеланиями в адрес друг друга и народов обоих государств-соседей.

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