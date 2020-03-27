Научная сфера Туркменистана переходит на цифровой формат работы

В Туркменистане утверждены программа перевода научной сферы страны на цифровую систему в 2020–2025 годах и план мероприятий по ее реализации. Соответствующее постановление на заседании правительства по видеосвязи подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

На заседании было отмечено, что реализация принятой программы позволит создать основанную на IT-технологиях эффективную, устойчивую и окупаемую цифровую научную систему и достичь тесного взаимодействия между наукой и производством в соответствии с передовым мировым опытом.

Согласно разработанному плану, в ближайшие пять лет за счет широкого применения цифровых технологий предполагается вывести на новый уровень научно-исследовательскую деятельность в стране, создать взаимосвязь между наукой, образованием и производством, что обеспечит научно-техническую и интеллектуальную поддержку цифровым преобразованиям национальной экономики.

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