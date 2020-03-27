В Туркменистане утвержден новый порядок проведения биржевых торгов по продаже за рубеж продукции торгового комплекса страны.

Как сообщает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, соответствующее постановление на заседании правительства по видеосвязи, подписал президент Гурбангулы Брдымухамедов.

В соответствии с документом, создана комиссия по контролю за реализацией в зарубежные страны товарной продукции торгового комплекса Туркменистана и утвержден ее состав.

На заседании было отмечено, что данный документ подготовлен в связи с вхождением в торговый комплекс страны Министерства текстильной промышленности Туркменистана и государственного объединения «Туркменковер», нацелен на активное продвижение на внешнем рынке туркменской текстильной и ковровой продукции, а также регулирование связанных с этим процедур.

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