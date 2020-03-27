Президент Туркменистана утвердил состав межотраслевой комиссии по продовольствию

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на заседании правительства по видеосвязи подписал постановление, утвердив состав межотраслевой комиссии по обеспечению продовольственными товарами, а также регулированию экспорта и импорта продовольствия.

На заседании было отмечено, что в число задач комиссии входит изучение перечня необходимого импорта продовольственных товаров, их завоз, создание достаточных запасов, а также определение их стоимости.

Постановление принято в целях создания продовольственного изобилия на потребительских рынках страны, осуществления ежедневного контроля над стабильностью цен на эту категорию товаров, а также регулирования экспорта и импорта продовольственной продукции.

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