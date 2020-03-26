Президент Туркменистана провел совещание по вопросам развития нефтегазового комплекса

Президент Гурбангулы Бердымухамедов провел рабочее совещание по вопросам развития нефтегазового комплекса с участием вице-премьера по ТЭК Мыратгелди Мередова и председателя государственного концерна «Туркменнефть» Гуйчгелди Байгелдиева.

Открывая совещание, глава государства отметил, что в нефтегазовой промышленности проводится большая работа: вводятся в эксплуатацию новые нефтяные месторождения, создаются современные производства по переработке нефти и наращиваются объемы экспорта нефтепродуктов на международные рынки. Вместе с тем, туркменский лидер привлек внимание участников совещания к тому, что в настоящее время цены на нефтяных рынках постоянно меняются, усложняется ситуация в мировой экономике, что привело к сокращению объемов потребления сырой нефти и нефтепродуктов.

Такое положение, в свою очередь, оказывает влияние на производственные и финансовые показатели страны, сказал глава государства, указав на необходимость разработать эффективные меры по сохранению достигнутых темпов роста нефтедобычи и выполнению программных обязательств отрасли на 2020 год.

Заслушав отчеты руководителей отрасли, президент Туркменистана подчеркнул, что в работу нефтегазового комплекса необходимо активно внедрять передовые технологии, переводить систему управления в цифровой формат, уделять должное внимание подготовке высококвалифицированного персонала и продолжать поиск и освоение новых нефтегазовых месторождений.

Государственному концерну «Туркменнефть» было рекомендовано развивать новые формы сотрудничества с международными нефтегазовыми компаниями, в том числе в области разведки и разработки новых месторождений, а также переработки углеводородов.

Также туркменский лидер дал указание изучить международные рынки сбыта нефтепродуктов и провести маркетинговые исследования с целью определения наиболее ликвидных видов продукции.

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