В Туркменистане стартовал сев хлопчатника

В Туркменистане дан старт севу самой главной культуры туркменского сельского хозяйства – хлопчатника.

В этом году посевные площади, отведенные под хлопчатник, расширены до 620 тысяч гектаров. Это решение принято исходя из строительства и ввода в эксплуатацию новых текстильных предприятий, а также роста спроса на хлопковую продукцию на внутреннем и внешнем рынках. В этом году в производстве хлопка будут также участвовать и частные производители сельхозпродукции, получившие посевные участки из специального земельного фонда сельскохозяйственного назначения.

В кампании этого года будет задействовано более 7600 тракторов различных марок, свыше 1700 сеялок, более 5000 хлопковых культиваторов и других агрегатов. В целом по стране намечено собрать 1 миллион 250 тысяч тонн «белого золота».

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