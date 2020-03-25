Президенты Туркменистана и Афганистана обсудили по телефону вопросы двустороннего взаимодействия

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани в ходе телефонного разговора обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

Туркменский лидер поздравил Ашрафа Гани с переизбранием на пост президента Афганистана, пожелав ему успехов на высшем государственном посту страны.

Стороны обсудили вопросы активизации партнерства в торгово-экономической, топливно-энергетической и транспортно-коммуникационной сферах. В частности, главы государств-соседей особое внимание уделили строительству транснационального газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия, а также высоковольтной линии электропередачи и оптико-волоконной связи Туркменистан – Афганистан – Пакистан.

Важной темой переговоров стало также формирование транспортного коридора Афганистан – Туркменистан – Азербайджан – Грузия – Турция, призванного способствовать увеличению товарооборота между странами Центральной Азии и Европы.

В ходе беседы глава Афганистана выразил туркменскому лидеру признательность за реальную помощь афганскому народу в строительстве мирной жизни.

В свою очередь президент Туркменистана пригласил афганского коллегу на предстоящие в декабре этого года конференцию высокого уровня и праздничные мероприятия по случаю 25-летия туркменского нейтралитета. Предложение было с благодарностью принято.

Телефонный разговор состоялся по инициативе афганской стороны.

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