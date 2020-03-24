Туркменский АПК получил к севу хлопка новые трактора «Джон Дир»

К началу посевной хлопчатника в Туркменистан поступила 155 тракторов американской компании «Джон Дир», около 100 восьмирядных сеялок компании Monosem и другая техника.

Ожидается, что весь заказ на сельхозтехнику, которая должна обновить машинный парк туркменского АПК в период весенних полевых работ, будет выполнен до конца апреля.

Образцы всей этой техники прежде были протестированы в местных почвенно-климатических условиях механизаторами нескольких районов Ахалского велаята (области), после чего был сформирован пакет заказа.

Главная новация этой партии сельхозтехники – телематическая система, позволяющая в удаленном режиме отслеживать использование средств производства и соблюдение технических требований при выполнении той или иной работы. Это затраты на топливо, техобслуживание, контроль передвижения машин онлайн и многое другое, что фиксируется с помощью спутникового мониторинга. Такая агротелематика позволяет вести учет сельхозугодий и полевых работ, оптимизировать логистику, сохранять историю всех операций на том или ином участке и оперативно предоставлять нужные данные.

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