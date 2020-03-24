Президент США поблагодарил главу Туркменистана за партнерство в урегулировании ситуации в Афганистане

Президент США Дональд Трамп в поздравительном послании по случаю праздника Новруз-байрам поблагодарил президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова за сотрудничество в урегулировании ситуации в Афганистане.

«Благодарю Вас за конструктивное сотрудничество в деле укрепления мира и стабильности в Афганистане и приветствую расширение взаимодействия Вашей страны с Соединенными Штатами Америки, центральноазиатскими странами и государствами Каспийского региона», – говорится в послании американского лидера.

«Надеюсь на дальнейшее укрепление связей между нашими государствами и народами», – также отметил президент США.

Завершил свое послание Дональд Трамп поздравлением на туркменском языке: «Новруз байрамыныз гутлы болсун!», что переводится как «Поздравляю вас с праздником Новруз-байрам!»

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