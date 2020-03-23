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23.03.20 09:49

В Туркменистане отметили древний праздник – Новруз-байрам

В Туркменистане широко отметили древний праздник весны – Новруз-байрам. Главные праздничные торжества традиционно состоялись в «Новруз яайласы» (Долине Новруза) под Ашхабадом.

Словно по велению волшебницы Весны здесь появился старинный туркменский аул с юртами, восточным базаром, мастерскими ремесленников, площадками для выступлений артистов и фольклорных коллективов.

Программа празднества, как это издавна заведено у туркмен, включала традиционные народные игры и обряды, выступления бахши (певцов), соревнования пальванов (борцов) по национальной борьбе гореш, что придало торжествам неповторимый колорит и способствовало созданию атмосферы радости и веселья.

Праздничные торжества, посвященные Новруз-байраму, прошли во всех регионах Туркменистана.

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