На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 60 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю заключено 60 сделок на 38 миллионов 576 тысяч долларов США. В ходе торгов предприниматели из ОАЭ, Великобритании и Афганистана закупили автобензин и нефтяной дорожный битум, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов, а также дизельное топливо Сейдинского НПЗ. Полипропилен (ГК «Туркменгаз») стал предметом сделок коммерсантов России и ОАЭ.

Помимо этого, в ходе биржевых торгов бизнесменам из России, Казахстана и Узбекистана были реализованы бесцветное листовое стекло и ткань хлопчатобумажная. За манатные средства бизнесмены из Великобритании закупили пряжу хлопчатобумажную на общую сумму более 223 тысяч манатов.

На внутренний рынок туркменские предприниматели приобрели полиэтилен высокой плотности (ГК «Туркменгаз») и ковровые изделия на общую сумму свыше 35 миллионов 831 тысячи манатов.

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