Президент Туркменистана дал старт озеленительной компании в честь праздника Новруз

В Туркменистане при участии президента Гурбангулы Бердымухамедова дан старт весенней озеленительной кампании, приуроченной к Международному празднику Новруз.

В церемонии, состоявшейся в долине Новруза под Ашхабадом, приняли участие руководители Меджлиса (парламента), правительства, вузов, СМИ, администраций Ахалского велаята (области) и города Ашхабада. Глава государства в ходе акции посадил молодое дерево арчи, дав старт новому этапу озеленительных работ. К инициативе туркменского лидера присоединились собравшиеся.

Озеленительная акция прошла во всех регионах страны. В целом по стране высажено 1 миллион 604 тысячи 200 деревьев. Помимо посадки деревьев, особый упор был сделан на уходе за прежними насаждениями.

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